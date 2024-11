Após divórcio de Jennifer Lopez, Ben Affleck faz exigência curiosa para futura namorada

Namorar? Só se for assim agora! Depois de assinar o divórcio de Jennifer Lopez, parece que Ben Affleck estará mais exigente no próximo relacionamento. O ator revelou que uma futura namorada precisa entender a luta dele contra o alcoolismo e o apoiar a ficar longe de bebidas. Lembrando que, durante o casamento com Jennifer, a cantora chegou a lançar uma marca de coquetéis.