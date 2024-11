Ator encontra cobra na cama dos filhos, mas esposa pensa ser pegadinha

O ator Júlio Rocha compartilhou um momento desesperador – e engraçado – nas redes sociais ao encontrar uma cobra na cama dos filhos. Chocado, ele sai em busca da esposa, Karoline Kleine, mas ela logo pensa se tratar de uma piada do marido. Ao se deparar com o animal, a influenciadora, com toda a calma, aposta em uma estratégia para retirá-lo dali. Veja como foi!