Belutti, da dupla com Marcos, surpreende público ao soltar o gogó com hit do Goo Goo Dolls

Belutti, da dupla com Marcos, surpreendeu o público ao deixar o microfone de lado durante um show em Curitiba (PR).

Isso porque o sertanejo resolveu fazer um momento no melhor estilo acapella e soltou o gogó para interpretar o hit ‘Iris’, do Goo Goo Dolls.

E a plateia ficou até em silêncio para ouvir com toda a atenção. “Que voz”, elogiou Fabíola Reipert. Assista ao momento!

