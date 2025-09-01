Belutti, da dupla com Marcos, surpreende público ao soltar o gogó com hit do Goo Goo Dolls
No melhor estilo acapella, o sertanejo emocionou os fãs ao interpretar a música
Belutti, da dupla com Marcos, surpreendeu o público ao deixar o microfone de lado durante um show em Curitiba (PR).
Isso porque o sertanejo resolveu fazer um momento no melhor estilo acapella e soltou o gogó para interpretar o hit ‘Iris’, do Goo Goo Dolls.
E a plateia ficou até em silêncio para ouvir com toda a atenção. “Que voz”, elogiou Fabíola Reipert. Assista ao momento!
