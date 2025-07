Cabelo de backing vocal da banda Limão com Mel pega fogo durante show em PE

Durante um show da banda Limão com Mel na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, o cabelo de uma backing vocal pegou fogo. O que atingiu a cantora foi um efeito pirotécnico no palco. A assessoria do grupo informou que ela teve a queima parcial do cabelo, mas não sofreu ferimentos.



