Cantor de forró é atingido no rosto por lata de cerveja durante show no Mato Grosso

O vocalista de uma banda de forró foi atingido por um lata de cerveja no rosto, durante um show no Mato Grosso. Rick Rocha, do grupo Mala 100 Alça, disse que registrou um boletim de ocorrência, mas decidiu não seguir com o processo. Em vídeo, o forrozeiro declarou: “Foi cruel. O que importa é o nosso coração”. Assista!



