Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Cantora é atingida no rosto por drone durante show no Peru

Susana Alvarado, do grupo Corazón Serrano, levou susto com o equipamento, que ainda ficou preso no cabelo

Fabíola Reipert|Do R7

A cantora Susana Alvarado, do grupo Corazón Serrano, levou um baita susto durante um show no Peru. O drone que fazia imagens do evento atingiu o rosto da artista e ainda ficou preso nos cabelos dela.


Susana foi socorrida pelas backing vocals e voltou à apresentação normalmente. Felizmente, não houve ferimentos graves. Veja o momento do susto!




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • a-hora-da-venenosa
  • Peru
  • Show

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.