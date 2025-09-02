Cantora é atingida no rosto por drone durante show no Peru

A cantora Susana Alvarado, do grupo Corazón Serrano, levou um baita susto durante um show no Peru. O drone que fazia imagens do evento atingiu o rosto da artista e ainda ficou preso nos cabelos dela.

Susana foi socorrida pelas backing vocals e voltou à apresentação normalmente. Felizmente, não houve ferimentos graves. Veja o momento do susto!

