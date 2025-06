Carol Castro diz que fã já ofereceu R$ 10 milhões por uma noite com a atriz

Carol Castro revelou que um fã já ofereceu R$ 10 milhões para passar uma noite com a atriz. A artista ficou chocada com a proposta e pediu que o homem doasse a quantia para quem precisa. Mas será que é verdade mesmo? Alguns internautas apontaram que a história poderia ser mentira. Veja!



