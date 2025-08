Carolina Dieckmann detona quem usou a morte de Preta Gil para se autopromover

Carolina Dieckmann criticou pessoas que usaram a morte de Preta Gil para promoção pessoal. A atriz não deu nomes, mas se mostrou indignada em vídeo nas redes sociais. "Esse mundo tem muita gente falsa e mentirosa", disparou. Preta faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, e fazia tratamento contra um câncer. As duas eram amigas há mais de 25 anos.



