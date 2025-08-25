Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Chico Buarque e Gilberto Gil notificam artista argentina por plágio da música 'Cálice'

Brasileiros acreditam que Paz Lenchantin, ex-baixista do Pixies, se inspirou demais no hit dos anos 1970

Fabíola Reipert|Do R7

Gilberto Gil e Chico Buarque notificaram uma artista argentina por plágio da música 'Cálice'. Os cantores brasileiros acreditam que Paz Lenchantin, ex-baixista do Pixies, se inspirou demais no hit dos anos 1970 para lançar a canção ‘Hang Tough’. E A Hora da Venenosa foi atrás para comparar as duas produções. Veja a semelhança!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • chico-buarque
  • famosos-e-celebridades
  • a-hora-da-venenosa

