Chico Buarque e Gilberto Gil notificam artista argentina por plágio da música 'Cálice'
Brasileiros acreditam que Paz Lenchantin, ex-baixista do Pixies, se inspirou demais no hit dos anos 1970
Gilberto Gil e Chico Buarque notificaram uma artista argentina por plágio da música 'Cálice'. Os cantores brasileiros acreditam que Paz Lenchantin, ex-baixista do Pixies, se inspirou demais no hit dos anos 1970 para lançar a canção ‘Hang Tough’. E A Hora da Venenosa foi atrás para comparar as duas produções. Veja a semelhança!
