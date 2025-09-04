Com prognóstico positivo, Raul Gil pode receber alta nos próximos dias
Apresentador está internado no Hospital Moriah, em SP, e recebeu o diagnóstico de diverticulite após sentir fortes dores
Na tarde desta quinta-feira (4), Raul Gil recebeu o diagnóstico de diverticulite, condição que acontece quando algumas bolsas no tubo do intestino ficam inflamadas.
Inicialmente, o apresentador teve cólica intestinal forte e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo. Após exames, a doença foi constatada pelos médicos.
Raul segue internado no hospital, e o prognóstico é positivo. Aos 87 anos, ele pode receber alta nos próximos dias.
Lembrando que, recentemente, o apresentador deu entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular sobre a polêmica de uma briga com a filha, Nanci, e a neta, Raquel.
