Confusão sem fim? Cauã Reymond teria ameaçado bater em Humberto Carrão nos bastidores de novela

Cauã Reymond se envolveu em mais uma polêmica nos bastidores de uma novela. "Ele está se revelando, só piora", opinou Fabíola Reipert. O ator galã teria ameaçado bater em Humberto Carrão se ele continuasse encostando em seu corpo durante uma conversa. Em meio às notícias, a ex-mulher de Cauã, Mariana Goldfarb, também se pronunciou apontando "misoginia, violência e machismo" que teria vivido no relacionamento com o ator. E até Grazi Massafera teria postado uma indireta para o ex. Veja!



