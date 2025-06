De Xuxa a Madonna: famosas com mais de 60 anos desafiam o tempo e criam novo padrão de beleza

Elas desafiam o tempo, as estatísticas e os estereótipos! Cada vez mais, famosas com mais de 60 anos estão criando um novo padrão de beleza. Aos 61 anos, Xuxa opta por uma aparência mais natural e atividade física. Julianne Moore, Demi Moore e Paula Toller são outros exemplos. Madonna dá um show de autoestima e fez mega show na Praia de Copacabana (RJ) recentemente. Confira!



