Deborah Secco revela o que fez com o cachê após posar nua para revista

Deborah Secco revelou o que fez com o cachê após ter posado nua para uma famosa revista. A atriz contou que comprou imóveis para os familiares e ainda relembrou como foi a sua experiência. “Não era confortável”, declarou Deborah. Lembrando que a atriz tinha apenas 20 anos na época do ensaio e lucrou quase nove dígitos com o trabalho. Assista ao vídeo!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!