É o amor! Zezé Di Camargo recebe homenagem inesperada de fãs em voo comercial

Passageiros puxaram coro da famosa música do cantor, que faz dupla com Luciano, dentro do avião

Fabíola Reipert|Do R7

Durante um voo comercial, Zezé Di Camargo foi surpreendido por uma homenagem dos passageiros. O cantor foi reconhecido pelos viajantes, que puxaram um coro e começaram a cantar o famoso hit ‘É O Amor’.


Quem registrou o momento emocionante foi o próprio Zezé, que publicou vídeo nas redes sociais.


“Acho que ele [Zezé] estava um pouquinho tímido”, brincou Fabíola Reipert. Veja o vídeo!




