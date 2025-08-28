É o amor! Zezé Di Camargo recebe homenagem inesperada de fãs em voo comercial
Passageiros puxaram coro da famosa música do cantor, que faz dupla com Luciano, dentro do avião
Durante um voo comercial, Zezé Di Camargo foi surpreendido por uma homenagem dos passageiros. O cantor foi reconhecido pelos viajantes, que puxaram um coro e começaram a cantar o famoso hit ‘É O Amor’.
Quem registrou o momento emocionante foi o próprio Zezé, que publicou vídeo nas redes sociais.
“Acho que ele [Zezé] estava um pouquinho tímido”, brincou Fabíola Reipert. Veja o vídeo!
