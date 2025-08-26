Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Ed Motta revela como era a relação distante com o tio Tim Maia

"Hoje, eu entendo porque não dá para ser presente [na vida]", confessou o artista em entrevista

Fabíola Reipert|Do R7

Ed Motta falou sobre a relação com Tim Maia, irmão de sua mãe. Segundo o artista, eles não eram tão próximos, apesar de serem tio e sobrinho. "Ele era o músico famoso da minha família. Hoje, eu entendo porque não dá para ser presente [na vida]", confessou Ed Motta. Mesmo com pouca convivência, ele reconhece a influência de Tim em sua escolha pela música.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • a-hora-da-venenosa
  • Música

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.