Ed Motta revela como era a relação distante com o tio Tim Maia

Ed Motta falou sobre a relação com Tim Maia, irmão de sua mãe. Segundo o artista, eles não eram tão próximos, apesar de serem tio e sobrinho. "Ele era o músico famoso da minha família. Hoje, eu entendo porque não dá para ser presente [na vida]", confessou Ed Motta. Mesmo com pouca convivência, ele reconhece a influência de Tim em sua escolha pela música.



