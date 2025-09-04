Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Ela não vem mais? Noivo de Taylor Swift, Travis Kelce desembarca em aeroporto de SP sem a cantora

Jogador de futebol americano foi muito simpático com os fãs; ele entrará em campo pelo Chiefs, na Arena Corinthians, nesta sexta (5)

Fabíola Reipert|Do R7

Será que ela vai recriar o meme de Lady Gaga e não virá mais ao Brasil? Os fãs de Taylor Swift lotaram o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na esperança de encontrarem a cantora, mas quem apareceu foi o noivo dela, o jogador de futebol americano Travis Kelce.


Ele desembarcou em terras paulistanas para participar de um jogo da NFL que acontece nesta sexta-feira (5). Taylor não veio no mesmo voo do noivo, mas ainda existe a expectativa de que ela chegue para assistir ao jogo.


Travis, inclusive, foi muito simpático com os fãs da cantora. Veja como foi!




