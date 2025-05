Entenda a história da mulher que afirma ser filha de Amado Batista

Joice da Silva, de 41 anos, nunca teve o nome do pai no documento e garantiu que é filha de Amado Batista. Ela quer ir atrás da paternidade depois que descobriu que tem uma condição genética que aumenta o risco de desenvolver diversos tipos de câncer. Mesmo após o resultado negativo do exame de DNA, Joice contesta e pede um novo teste. Amado já é pai de quatro filhos, dois de um casamento anterior e outros dois descobertos após exames de DNA. Entenda!



