Ex de Cauã Reymond reclama que homens confundem simpatia com ‘dar em cima’

“Eles acham que dar ‘bom dia’ já é um date”, disparou Mariana Goldfarb em desabafo

Fabíola Reipert|Do R7

Mariana Goldfarb fez um desabafo nas redes sociais sobre a vida de solteira. A ex de Cauã Reymond reclamou que os homens têm confundido educação com cantada e explicou que não é porque ela é simpática que está “dando mole”.


“Eles acham que dar ‘bom dia’ já é um date”, disparou Mariana. "A mulher não pode estar de bem com ela mesma, porque senão eles ficam malucos", completou a modelo.


Lembrando que ela já teve outras falas polêmicas na internet, inclusive sobre o relacionamento supostamente tóxico com Cauã Reymond.




