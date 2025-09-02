Ex de Cauã Reymond reclama que homens confundem simpatia com ‘dar em cima’

Mariana Goldfarb fez um desabafo nas redes sociais sobre a vida de solteira. A ex de Cauã Reymond reclamou que os homens têm confundido educação com cantada e explicou que não é porque ela é simpática que está “dando mole”.

“Eles acham que dar ‘bom dia’ já é um date”, disparou Mariana. "A mulher não pode estar de bem com ela mesma, porque senão eles ficam malucos", completou a modelo.

Lembrando que ela já teve outras falas polêmicas na internet, inclusive sobre o relacionamento supostamente tóxico com Cauã Reymond.

