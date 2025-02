Ex de Nicolas Prattes vira musa em escola de samba em que Sabrina Sato é rainha de bateria

Sabrina Sato e Nicolas Prattes deram de cara com uma ex do ator durante o ensaio técnico da escola de samba em que a apresentadora é rainha de bateria. Luiza Caldi estreou neste ano como musa da agremiação e, durante o evento, fugiu do casal, se escondeu na área Vip e só desceu para sambar na pista depois que os dois deixaram o local. “A torta de climão dela não é com a Sabrina, é com o Nicolas”, explicou Fabíola Reipert. Entenda!