Ex-funcionário de José Loreto processa o ator e pede R$ 80 mil de indenização

José Loreto e os sócios foram parar na Justiça após um ex-funcionário entrar com ação trabalhista. O auxiliar de cozinha alega que atuou por cinco anos em um restaurante japonês, foi demitido e não recebeu todos os direitos trabalhistas. Além disso, ele relata que fez jornadas exaustivas de 15 horas por dia e pede R$ 80 mil de indenização. As informações são do Daniel Nascimento. Veja!



