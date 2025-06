Exclusivo: Gracyanne Barbosa e Belo ainda não se separaram oficialmente

Graciane Barbosa e Belo anunciaram a separação em abril do ano passado, mas ainda não assinaram os papéis do divórcio, segundo uma fonte próxima. O casal esteve junto por 16 anos e enfrenta um processo criminal por apropriação indébita relacionado a bens de uma casa alugada. Belo já está em um novo relacionamento, enquanto Graciane continua vivendo com a ex-sogra e não assumiu nenhum novo parceiro.



