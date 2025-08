Fabiano Menotti perde 52 quilos e fala sobre emagrecimento: 'A canetinha ajuda'

Da água para o vinho! Fabiano Menotti, da dupla com César, revelou que perdeu 52 quilos desde que decidiu mudar os hábitos de vida. "A canetinha ajuda", confessou o cantor sobre os medicamento para emagrecer. Fabiano contou que, além do medicamento, a alimentação e a prática de exercícios físicos foram fundamentais. Veja!



