Fafá de Belém chega aos 69 anos sem fazer procedimentos estéticos
Cantora disse que completou a idade com o poder da gargalhada que, segundo ela, massageia os músculos
Nem botox! Fafá de Belém chegou aos 69 anos sem nenhum procedimento estético. A cantora alega que completou a idade com o poder da gargalhada que, segundo ela, massageia os músculos.
Em 2025, Fafá ainda comemora 50 anos de carreira. A artista também é famosa por assumir os fios brancos no cabelo.
“Quem também nunca fez procedimento é o Lombi [Renato Lombardi]”, brincou Fabíola Reipert.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas