Fafá de Belém chega aos 69 anos sem fazer procedimentos estéticos

Nem botox! Fafá de Belém chegou aos 69 anos sem nenhum procedimento estético. A cantora alega que completou a idade com o poder da gargalhada que, segundo ela, massageia os músculos.

Em 2025, Fafá ainda comemora 50 anos de carreira. A artista também é famosa por assumir os fios brancos no cabelo.

“Quem também nunca fez procedimento é o Lombi [Renato Lombardi]”, brincou Fabíola Reipert.

