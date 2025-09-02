Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Fafá de Belém chega aos 69 anos sem fazer procedimentos estéticos

Cantora disse que completou a idade com o poder da gargalhada que, segundo ela, massageia os músculos

Fabíola Reipert|Do R7

Nem botox! Fafá de Belém chegou aos 69 anos sem nenhum procedimento estético. A cantora alega que completou a idade com o poder da gargalhada que, segundo ela, massageia os músculos.


Em 2025, Fafá ainda comemora 50 anos de carreira. A artista também é famosa por assumir os fios brancos no cabelo.


“Quem também nunca fez procedimento é o Lombi [Renato Lombardi]”, brincou Fabíola Reipert.




