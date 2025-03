Famosos 'entram na trend' com música de Bad Bunny e postam fotos de momentos marcantes Cantor porto-riquenho virou sensação na internet com hit que incentiva as pessoas a registarem a vida enquanto há tempo

Fabíola Reipert|Do R7 05/03/2025 - 17h34 (Atualizado em 05/03/2025 - 17h34 ) twitter

