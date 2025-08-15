Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Filho de David e Victoria Beckham renova os votos de casamento sem convidar os pais

Brooklyn Beckham nem sequer avisou os artistas que faria cerimônia com Nicola Peltz

Fabíola Reipert|Do R7

Essa treta de família só aumenta! O filho de David e Victoria Beckham renovou os votos de casamento sem convidar os pais. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz completaram três anos de casados e fizeram uma cerimônia, mas nem sequer avisaram os artistas. David, Victoria e os filhos souberam do evento pela internet. Lembrando que a família vive um verdadeiro drama desde que Romeo Beckham, o filho do meio, está namorando a ex de Brooklyn.

