Filho de David e Victoria Beckham renova os votos de casamento sem convidar os pais

Essa treta de família só aumenta! O filho de David e Victoria Beckham renovou os votos de casamento sem convidar os pais. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz completaram três anos de casados e fizeram uma cerimônia, mas nem sequer avisaram os artistas. David, Victoria e os filhos souberam do evento pela internet. Lembrando que a família vive um verdadeiro drama desde que Romeo Beckham, o filho do meio, está namorando a ex de Brooklyn.



