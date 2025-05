Freddie Mercury teria deixado uma filha antes de morrer; entenda

Segundo biografia que está prestes a ser lançada, Freddie Mercury pode ter deixado uma filha antes de morrer. O vocalista do Queen ficou conhecido por grandes sucessos e, ainda, por manter romances reservados. A mulher que afirma ser herdeira de Mercury tem 48 anos, é médica, vive longe dos holofotes e se identifica apenas com a letra B. Segundo ela, existem extratos bancários e fotos para provar a paternidade do cantor.



