Gusttavo Lima ganha roupa íntima de fã com frase inusitada

Gusttavo Lima recebeu um presente inusitado durante um show em Porto Alegre (RS). Um fã entregou ao cantor uma cueca nova com uma mensagem escrita que chamou atenção do cantor. "Exclusivo da Andressa", dizia a estampa. Gusttavo se divertiu ao ver a referência à esposa, Andressa Suita.



