Gusttavo Lima revela que Cristiano Araújo morreu antes de fazerem as pazes

Gusttavo Lima revelou que Cristiano Araújo morreu brigado com ele, e que não deu tempo de fazer as pazes. Em entrevista a André Piunti, o Embaixador explicou que o desentendimento nasceu da gravação da música ‘Lepo Lepo’.

Os dois receberam proposta de gravar o mesmo hit, que já estava estourado com o grupo Psirico, e ficaram em disputa para ver quem agarraria o projeto primeiro.

Passada a confusão, Gusttavo disse que tentou se encontrar com Cristiano quando retornou ao Brasil/, mas acabou que eles nunca conseguiram se resolver pessoalmente.

“Quinze dias depois, aconteceu o acidente”, explicou o Embaixador.

