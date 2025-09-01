Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Gusttavo Lima revela que Cristiano Araújo morreu antes de fazerem as pazes

Cantores brigaram pela disputa de uma música, mas não chegaram a se encontrar para colocar os pingos nos "is"

Fabíola Reipert|Do R7

Gusttavo Lima revelou que Cristiano Araújo morreu brigado com ele, e que não deu tempo de fazer as pazes. Em entrevista a André Piunti, o Embaixador explicou que o desentendimento nasceu da gravação da música ‘Lepo Lepo’.


Os dois receberam proposta de gravar o mesmo hit, que já estava estourado com o grupo Psirico, e ficaram em disputa para ver quem agarraria o projeto primeiro.


Passada a confusão, Gusttavo disse que tentou se encontrar com Cristiano quando retornou ao Brasil/, mas acabou que eles nunca conseguiram se resolver pessoalmente.


“Quinze dias depois, aconteceu o acidente”, explicou o Embaixador.




