Henrique, da dupla com Juliano, vendeu pastéis após um show realizado em São Paulo. Ele ficou atrás do balcão para atender os clientes na pastelaria e ainda tirou fotos com fãs. E é claro que virou a atração do local! Veja como foi.



