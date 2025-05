Henrique, da dupla com Juliano, se assusta com efeito especial durante show Reação do sertanejo chamou atenção, já que ele parou de cantar e caiu na risada

Fabíola Reipert|Do R7 05/05/2025 - 16h27 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share