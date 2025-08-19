Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Ingrid Guimarães revela que toma 20 comprimidos de vitamina no café da manhã

"Estou ótima e não 'gripo', mas é uma vida inteira dedicada a pílula", brincou a comediante

Fabíola Reipert|Do R7

Ingrid Guimarães revelou que toma 20 comprimidos no café da manhã. A comediante brincou sobre a quantidade de vitaminas e explicou que vai dividindo ao longo do período antes do almoço. "Estou ótima e não 'gripo', mas é uma vida inteira dedicada a pílula", brincou. Veja!

