Ingrid Guimarães revela que toma 20 comprimidos de vitamina no café da manhã

Ingrid Guimarães revelou que toma 20 comprimidos no café da manhã. A comediante brincou sobre a quantidade de vitaminas e explicou que vai dividindo ao longo do período antes do almoço. "Estou ótima e não 'gripo', mas é uma vida inteira dedicada a pílula", brincou. Veja!



