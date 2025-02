Internada em SP, Lexa entra na Justiça para que plano de saúde pague internação de urgência

Lexa entrou na Justiça para conseguir que a sua internação por pré-eclâmpsia tivesse os custos cobertos pelo plano de saúde. O convênio alegou que a cantora estava no período de carência, já que fechou o contrato em outubro do ano passado. Por causa da gravidade do quadro de Lexa, a internação por urgência em um hospital de São Paulo foi autorizada. E, ainda, a artista está pedindo R$ 5 mil de indenização por danos morais.