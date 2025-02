Ivete Sangalo e Claudia Leitte fazem 'manobra' para evitarem encontro em evento de pré-Carnaval

Ainda brigadas, Ivete Sangalo e Claudia Leitte continuam sem se encontrar nos eventos musicais. Desta vez, a organização de um evento de pré-Carnaval em Recife (PE) colocou as duas para fazerem shows com intervalo de quatro horas, para que nada desagradável acontecesse nos bastidores. "Está todo mundo fazendo manobras para as duas não se encontrarem", apontou Fabíola Reipert.