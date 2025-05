Iza rebate críticas por voltar com Yuri Lima após traição: 'Ninguém tem nada a ver com isso'

Em entrevista a podcast, Iza falou pela primeira vez sobre ter voltado com Yuri Lima após sofrer uma traição do jogador. "As pessoas começaram a controlar a minha vida", relembrou a cantora. "Como que você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida?", questionou. Hoje, os dois vivem relação e cuidam da filha Nala, de sete meses. "Ninguém tem nada a ver com isso", disparou Iza.



