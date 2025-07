Jennifer Lopez foi pedida em casamento por um admirador durante um show na Espanha. A cantora declarou: “Eu acho que isso já deu para mim. Fiz isso algumas vezes”. Lembrando que o último divórcio da artista foi em 2024 com o ator Ben Affleck, com quem estava desde de 2022. Confira!



