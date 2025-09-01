Joelma e Ximbinha completam 10 anos de divórcio e ainda brigam pelos bens na Justiça
Cantores, que formavam a banda Calypso, não entraram em acordo até hoje por causa de uma fazenda no Pará
Aniversário de divórcio! Joelma e Ximbinha completaram 10 anos de divórcio e ainda brigam pelos bens na Justiça. Os dois assinaram os papéis da separação em 2015, mas ainda estão em pé de guerra por não chegarem a um acordo sobre uma fazenda no Pará.
Na época do término, se falava em um patrimônio dos dois estimado em R$ 70 milhões. O cantor entrou com uma ação judicial para demarcar a fazenda, mas Joelma não gostou nada disso.
Em nota, os advogados de Joelma disseram: "O Sr. Ximbinha tenta evitar o diálogo e a solução definitiva da partilha, preferindo utilizar a justiça de forma midiática, em ações que não alteram em nada o curso do processo principal”. Acompanhe!
