Justiça proíbe venda da casa onde Cid Moreira viveu por causa de disputa de herança

A Justiça proibiu a venda da casa onde o apresentador Cid Moreira viveu. O imóvel foi anunciado por R$ 2,9 milhões, mas teve que ser tirado do ar até segunda ordem judicial. Os filhos e a viúva, Fátima Sampaio, continuam brigando pela fortuna do jornalista, o que impede a venda da residência. Lembrando que Cid Moreira morreu em outubro de 2024, aos 97 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Confira!



