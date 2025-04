Justin Bieber pede novamente para não ser perseguido por fotógrafos: 'Isso tem que parar'

Ele não aguenta mais! Em suas últimas aparições, Justin Bieber não escondeu que não está gostando nada da falta de privacidade, já que tem sido seguido por fotógrafos. "Força, guerreiro", brincou Fabíola Reipert. Em vídeo, acompanhado de seguranças, o cantor tentou fugir para o próprio carro. "Isso tem que parar", pediu Justin nas redes sociais. Lembrando que, recentemente, rumores se espalharam de que o artista estaria se sentindo mal e vivendo uma crise no casamento com Hailey Bieber.



