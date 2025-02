Katy Perry é criticada por pedir indenização a idoso de 85 anos após venda de mansão nos EUA

Katy Perry comprou a mansão de um idoso nos Estados Unidos que, após a transação, se arrependeu da venda. A família do homem, de 85 anos, tentou anular o contrato alegando que ele estava sob o efeito de remédios e se recuperando de uma cirurgia e não tinha condições de fechar o negócio. Katy, então, processou o idoso e acabou vencendo a briga na Justiça e ficando com as chaves do local. Agora, ela pede R$ 30 milhões em aluguéis atrasados e supostos danos ao imóvel e, por isso, foi duramente criticada na internet. A propriedade foi construída nos anos 1930 e fica na mesma região onde Ariana Grande e Oprah Winfrey também têm mansões.