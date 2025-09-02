Leonardo revela qual é o segredo do sucesso que muitos famosos não fazem
Sertanejo disse que o jeito como o artista trata os fãs é o caminho para manter a carreira
Leonardo, que tem 62 anos, refletiu sobre o segredo do sucesso, que muitos famosos não fazem. Com os seus 40 anos de carreira, o cantor é um dos maiores nomes do sertanejo.
Ele disse que a receita é o modo como o artista trata as pessoas, principalmente os fãs. Por isso, muitos músicos vêm e vão embora.
“O abraço e o carinho do povo eu sei aceitar muito bem”, declarou Leonardo.
