Luciana Gimenez é processada por dívida de R$ 71 mil em condomínio de triplex luxuoso

Luciana Gimenez enfrenta um processo judicial devido a uma dívida de mais de R$ 71 mil de um triplex de luxo. Marcelo de Carvalho, ex-marido da apresentadora, mora lá atualmente e é responsável pela administração do imóvel. Acontece que eles pararam de pagar o condomínio por causa de uma infiltração, que acreditam ser de responsabilidade do prédio. Do outro lado, a gestão do local apresentou um laudo técnico que prova que o problema não é causado pelo condomínio. O triplex já foi colocado à venda por mais de R$ 70 milhões.



