Mãe da filha de Neymar rebate Bruna Biancardi após foto da filha: 'Só quero ser comunicada'

Bruna Biancardi publicou uma foto de Mavie brincando com Helena e, logo depois, apagou o registro das redes sociais. Ela veio a público e explicou: "A mãe pediu". Amanda Kimberlly, então, se pronunciou e disse que em nenhum momento pediu que para a atual de Neymar apagasse a foto e queria apenas a proteção e privacidade de Helena. "Só quero ser comunicada", afirmou Amanda. Veja!



