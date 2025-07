Mãe de Cazuza abre o jogo sobre irmão secreto do cantor e relação com a família

Por essa você não esperava! Cazuza teve um irmão que nunca chegou a conhecer, fruto de um relacionamento extraconjugal do pai. Lucinha Araújo, mãe do cantor, confirmou a informação em entrevista recente. Segundo ela, Cazuza soube da existência desse irmão só no final da vida e não chegou a conviver com ele.



