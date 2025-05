Matheus, da dupla com Kauan, revela que teve prejuízo de mais de R$ 700 mil após assalto

Após ter o celular levado, Matheus, da dupla com Kauan, desabafou com os seguidores sobre os prejuízos. Segundo ele, o prejuízo foi de mais de R$ 700 mil, já que o criminoso teria acesso as suas contas. O sertanejo foi assaltado enquanto estava no trânsito de São Paulo, a caminho de um evento que comemoraria os 15 anos de carreira. Matheus também perdeu o acesso ao próprio perfil em rede social e reclamou da falta de ajuda de banco.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!