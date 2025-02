Mel Maia relata terror após descobrir invasão de hackers em câmeras: 'Ficaram me olhando'

Mel Maia usou as redes sociais para falar de um momento de terror que viveu na própria casa. Segundo a atriz, criminosos hackearam as câmeras da casa dela por meio de uma conta de e-mail. “Quem hackeou a minha mãe, hackeou tudo", contou Mel. "Ficaram me olhando", descreveu a artista. Uma boa dica para evitar a invasão é usar senhas fortes em plataformas digitais. Veja as recomendações do perito em crimes cibernéticos!