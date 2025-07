Namorada de Belo revela que o filho chama o cantor de 'papai Marcelo'

A atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, está em pé de guerra com o ex e pai de seu filho, Junior Navarro. Ele a acusou de usar Zion, de três anos, para ganhar visibilidade nas redes sociais e a chamou de "mãe de internet". Segundo Junior, Rayane não teria cuidado adequadamente da criança. Do outro lado, a namorada de Belo revelou que o filho está chamando o cantor de "papai Marcelo", o que teria deixado o ex "soltando fogo pelas ventas". Entenda a treta!



