Não é só cantando! Gusttavo Lima dá detalhes sobre a origem de sua fortuna

Não é só cantando! O Embaixador Gusttavo Lima revelou detalhes sobre a origem de sua fortuna. O sertanejo revelou durante um podcast que tem dez empresas abertas e declarou: “Tenho mais de mil colaboradores”.

O cantor é dono de seguradoras, bancos voltados a empréstimos, empresas de venda e distribuição de ingressos, dentre outras.

Gusttavo ainda disse que os projetos foram ideias suas e que chamou pessoas competentes para tocá-los junto com ele. Assista ao vídeo!

aqui!