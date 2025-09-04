Não é só cantando! Gusttavo Lima dá detalhes sobre a origem de sua fortuna
Sertanejo falou em um podcast que possui dez empresas abertas: “Tenho mais de mil colaboradores”
Não é só cantando! O Embaixador Gusttavo Lima revelou detalhes sobre a origem de sua fortuna. O sertanejo revelou durante um podcast que tem dez empresas abertas e declarou: “Tenho mais de mil colaboradores”.
O cantor é dono de seguradoras, bancos voltados a empréstimos, empresas de venda e distribuição de ingressos, dentre outras.
Gusttavo ainda disse que os projetos foram ideias suas e que chamou pessoas competentes para tocá-los junto com ele. Assista ao vídeo!
