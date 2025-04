Não superou? Gracyanne Barbosa curte publicação na web sobre prisão da atual namorada de Belo

Tem ou não tem dor de cotovelo? Gracyanne Barbosa foi flagrada curtindo uma publicação nas redes sociais que falava sobre a atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, já ter sido presa. É claro que não passou despercebido pelo público! Será que ela não superou o fim do relacionamento com Belo? Os dois se separaram em 2024, mas ainda não assinaram os papéis do divórcio.



