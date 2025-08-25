Nattanzinho se envolve em nova polêmica ao pagar R$ 1 mil para fã trair namorada em show

Nova polêmica de Nattanzinho! Durante um show, o noivo de Rafa Kalimann lançou um desafio para um fã trair a namorada e ganhar R$ 1 mil. O homem aceitou e terminou o relacionamento ali mesmo. A situação gerou críticas para Nattanzinho nas redes sociais e, depois, o fã se pronunciou arrependido. "O que eu fiz foi fracassado", declarou. Veja como foi!



