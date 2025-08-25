Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Nattanzinho se envolve em nova polêmica ao pagar R$ 1 mil para fã trair namorada em show

Homem que topou a brincadeira se pronunciou depois nas redes sociais: "O que eu fiz foi fracassado"

Fabíola Reipert|Do R7

Nova polêmica de Nattanzinho! Durante um show, o noivo de Rafa Kalimann lançou um desafio para um fã trair a namorada e ganhar R$ 1 mil. O homem aceitou e terminou o relacionamento ali mesmo. A situação gerou críticas para Nattanzinho nas redes sociais e, depois, o fã se pronunciou arrependido. "O que eu fiz foi fracassado", declarou. Veja como foi!

