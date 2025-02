Nego do Borel se livra de assalto no RJ após ser reconhecido por criminoso

Nego do Borel usou as redes sociais para contar que sofreu uma tentativa de assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e só se livrou de perder o celular porque foi reconhecido pelos criminosos. "Família, estou tremendo, tomem cuidado", declarou o cantor em vídeo. Nego do Borel alertou os fãs e disse que não registrou boletim de ocorrência.